İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 10'u Aynı Aileden 12 Can Kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 10'u aynı aileden, en az 12 kişinin öldüğü açıklandı.

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İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! 10'u Aynı Aileden 12 Can Kaybı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Lahya'ya saldırılar düzenlendiğini ve 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail uçaklarının Han Yunus'ta "El-Fera" ailesine ait bir evi bombaladığı ve aileden 10 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Beyt Lahya'nın batısındaki Atatra bölgesinde de Filistinlilerin toplandığı bir noktaya İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının yaptığı saldırıda ise 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

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