İsrail'den Gazze'nin Kuzeyine Saldırı! 2 Çocuk Öldü, 7 Kişi Yaralı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesinde bir apartmanı bombaladı.
Sivil Savunma ekipleri saldırı sonrası 2 çocuğun cansız bedeni ile 7 yaralıya ulaştı.
Saldırıda apartmanın büyük kısmı yıkılırken civardaki evler de zarar gördü.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: