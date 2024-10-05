İsrail'den Gazze'nin Kuzeyine Saldırı! 2 Çocuk Öldü, 7 Kişi Yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail'den Gazze'nin Kuzeyine Saldırı! 2 Çocuk Öldü, 7 Kişi Yaralı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesinde bir apartmanı bombaladı.

Sivil Savunma ekipleri saldırı sonrası 2 çocuğun cansız bedeni ile 7 yaralıya ulaştı.

Saldırıda apartmanın büyük kısmı yıkılırken civardaki evler de zarar gördü.

Kaynak: AA

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