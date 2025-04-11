İsrail'den Gazze'nin Doğusundaki Filistinlilere 'Tahliye' Çağrısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye, Zeytun, Türkmen, Doğu Zeytun, Nur ve Tuffah mahallelerinde yaşayan Filistinlilere evlerini derhal tahliye etmeleri çağrısını yaptı.

Adraee, bu bölgelerde İsrail ordusunun "şiddetli bir şekilde operasyon" yürüttüğünü belirterek, sivillerin bu bölgeleri derhal terk etmelerini ve Gazze Şehri’nin batısında olduğunu iddia ettiği "bilinen barınma merkezlerine" gitmelerini istedi.

GAZZE'YE SALDIRILAR ŞİDDETLENDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak, tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği 50 binden fazla can alan saldırılarında hastaneler, barınma merkezleri ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları da vuruldu. Saldırılar nedeniyle altyapısının tamamına yakını yok olan Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, 7 Ekim'den beri en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Kaynak: AA