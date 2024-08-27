İsrail'den Gazze'de Son 48 Saatte Üç Katliam!

İsrail, 326 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 48 saatte üç katliam daha gerçekleştirdi. Can kaybı 40 bin 476'ya çıktı.

İsrail'den Gazze'de Son 48 Saatte Üç Katliam!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 326 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 41 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 113 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI YİNE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 476'ya, yaralı sayısının da 93 bin 647'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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