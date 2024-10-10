İsrail'den Gazze'de Okul Saldırısı! En Az 26 Can Kaybı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentindeki Rufeyde Okulu'nu hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 28 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun saldırısında 54'ten fazla kişinin de yaralandığı, yaralıların arasında durumu ağır olanların bulunduğu bildirildi.

Gazze hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, bombaladığı okulun binlerce Filistinliye ev sahipliği yaptığının bilincinde olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun bu katliamıyla birlikte bombaladığı barınma merkezlerinin sayısının 190'a çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm dünyaya İsrail ordusunun katliamlarını kınama ve İsrail'e saldırılarını durdurması için baskı yapma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA