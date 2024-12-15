İsrail'den Gazze'de Okul Saldırısı! En Az 15 Can Kaybı, Çok Sayıda Yaralı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı okula baskın düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail'den Gazze'de Okul Saldırısı! En Az 15 Can Kaybı, Çok Sayıda Yaralı

İsrail askerleri tanklar eşliğinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okuluna baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin top atışlarıyla birlikte rastgele ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre çoğunluğu kadın ve çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'den Gazze'de Okul Saldırısı! En Az 15 Can Kaybı, Çok Sayıda Yaralı - Resim : 1

Görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail ordusunun okula yönelik baskını devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

İsrail'den Gazze'de Okul Saldırısı! En Az 15 Can Kaybı, Çok Sayıda Yaralı - Resim : 2

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Kaynak: AA

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