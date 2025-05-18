İsrail'den Gazze'de Gece Boyunca Katliam! Bilanço Ağırlaşıyor

İsrail ordusu, gece yarısından bu yana Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Gazze, Cibaliye ve Deir-el Balah şehirlerine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 59'a yükseldi, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu günün erken saatlerinde Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesini hedef almıştı. Yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlenen saldırılarda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 53 bin 272’ye, yaralananların sayısı ise 120 bin 673’e yükselmişti.

Kaynak: İHA