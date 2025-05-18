İsrail'den Gazze'de Gece Boyunca Katliam! Bilanço Ağırlaşıyor
İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi’nin farklı kesimlerini bombaladı. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı en az 59’a yükseldi.
İsrail ordusu, gece yarısından bu yana Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Gazze, Cibaliye ve Deir-el Balah şehirlerine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 59'a yükseldi, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu günün erken saatlerinde Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesini hedef almıştı. Yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlenen saldırılarda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 53 bin 272’ye, yaralananların sayısı ise 120 bin 673’e yükselmişti.
Kaynak: İHA