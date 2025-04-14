İsrail'den Gazze'de Acı Katliam! 6 Kardeşi Birden Hayattan Kopardı, Cenaze Namazlarını Babaları Kıldırdı

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'den bir acı haber daha geldi. Deyr Belah'da 6 kardeş, İsrail tarafından düzenlenen İHA saldırısında hayatını kaybetti. 6 kardeşin cenaze namazını ise acılı babaları kıldırdı. Tek bir saldırıyla 6 evladını toprağa veren anne ve babanın yaşadığı acı, bölge halkı ve sosyal medyada derin yankı uyandırdı.

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İsrail'den Gazze'de Acı Katliam! 6 Kardeşi Birden Hayattan Kopardı, Cenaze Namazlarını Babaları Kıldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 944’e yaralıların sayısı 116 bin 156’ya yükseldi.

6 KARDEŞİ HAYATTAN KOPARDI

Gazze Şeridi'nde bugün bir kez daha acı bir katliam yaşandı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr Belah'ın batısındaki Reşid Caddesinde sivil bir araç İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. Saldırıya hedef olan araçtaki Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah Ebu Mehdi adlı kardeşler, sabah saatlerinde güvenli bir yer arayışıyla yola çıktıkları sırada İsrail tarafından hayattan koparıldı.

CENAZE NAMANIZI BABA KILDIRDI

6 kardeşin cenaze namazını ise acılı babaları Hacı İbrahim Ebu Mehdi, kıldırdı. Evlatlarının cenazelerinin başında dua eden baba, Gazze halkı tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Sosyal medyada olaya tepki gösteren kullanıcılar, "Bir annenin yüreği bu kadar acıyı nasıl taşır?", "Bu bir savaş değil, bir halkın yok edilişi" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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