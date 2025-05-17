İsrail'den Gazze Şeridi'nde Ağır Katliam! 24 Saatte 153 Kişi Öldürüldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 53 bin 272'ye çıktı.

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İsrail'den Gazze Şeridi'nde Ağır Katliam! 24 Saatte 153 Kişi Öldürüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgileri açıkladı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7'si enkaz altından çıkarılan 153 ölü ve 459 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 131 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 632 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 272'ye, yaralıların sayısının da 120 bin 673'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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