İsrail’den Filistin’e Bir Darbe Daha! 800 Dönüme El Koymuştu, 7 Dönüme Daha Göz Dikti

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İsrail, Gazze’deki yardım merkezlerine yönelik saldırılarını artırırken, aldığı yeni kararlarla da Filistinliler’i zora sokmaya devam ediyor.

ARAZİLERE EL KOYACAK

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail makamları, Kalkilya kentinin doğusunda yer alan Jinsafut köyünde 7 dönümlük araziye el koyacağını tebliğ etti.

11 BİNİ AŞKIN SALDIRI

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun yarı yıl raporunda ise işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve topraklarına karşı 11 bin 280 saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Raporda, Tel yönetiminin bu süre zarfında çıkardığı 36 kararla Filistinlilere ait 800 dönümü aşkın toprağa el koyduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA