İsrail'den Filistin çocuklarına yönelik acımasız saldırı: Cibaliye'de okulu vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda barınan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu önce Cibaliye Mülteci Kampı'nın bazı kısımlarından çekildi. Ordunun çekilmesinin ardından Filistinliler, kamptaki bir okula sığındı. Ancak İsrail ordusu, söz konusu okulu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladı.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirilirken, herhangi bir sayı verilmedi.

Kaynak: AA