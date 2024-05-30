İsrail'den Filistin çocuklarına yönelik acımasız saldırı: Cibaliye'de okulu vurdu

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde barınan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'nın bazı kısımlarından çekildiğini söyledi.

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İsrail'den Filistin çocuklarına yönelik acımasız saldırı: Cibaliye'de okulu vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda barınan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu önce Cibaliye Mülteci Kampı'nın bazı kısımlarından çekildi. Ordunun çekilmesinin ardından Filistinliler, kamptaki bir okula sığındı. Ancak İsrail ordusu, söz konusu okulu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladı.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirilirken, herhangi bir sayı verilmedi.

Kaynak: AA

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