İsrail'den Cibaliya'ya Saldırı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'den Cibaliya'ya Saldırı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya bölgesini bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli öldü, birçok Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir marketin yakınında bulunan Filistinli "El-Beri" ailesine ait eve düzenlediğı saldırıda 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu iki haftayı aşkın süredir Cibaliya başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun saldırı ve kuşatmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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