İsrail'den Beyrut'a Saldırı: Can Kaybı 31'e Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında can kaybının 31'e yükseldiğini bildirdi. Hizbullah'tan İsrail'e karşı misilleme geldi.

İsrail'den Beyrut'a Saldırı: Can Kaybı 31'e Yükseldi

İsrail, Beyrut'a yönelik hava saldırılarında ölenlerin arasında Hizbullah'ın üst düzey bir komutanı olduğunu açıklamasından sonra Hizbullah İbrahim Akil'in öldüğünü doğrulamıştı. Hizbullah, ayrıca saldırılar sonucunda örgütün bir diğer üst yetkilisi Ahmed Vehbi'nin de öldüğünü bildirdi.

Beyrut'a saldıran İsrail'e, Hizbullah'tan misilleme geldi. Hizbullah, İsrali'in kuzeyindeki askeri bölgeye son bir saat içerisinde 45 füze attı. Askeri bölgede yangın çıktı.

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Kaynak: ANKA

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