İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı: Şehrin Merkezi Bombalandı!
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un el-Basta bölgesindeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldı. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları 8 katlı bir binayı 5 füzeyle vurarak tamamen yıktı. Patlama sesleri tüm şehirde yankılanırken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.
8 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU
İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu. Arka arkaya gelen çok şiddetli patlama sesleri tüm Beyrut'tan duyuldu. Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA