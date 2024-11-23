İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı: Şehrin Merkezi Bombalandı!

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.

8 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU

İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu. Arka arkaya gelen çok şiddetli patlama sesleri tüm Beyrut'tan duyuldu. Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA