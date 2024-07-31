İsrail’den Beyrut’a Hava Saldırısı: Hizbullah’ın Komutanlarından Fuad Shukr'un Cansız Bedenine Ulaşıldığı İddia Edildi

İsrail, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırıda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Fuad Shukr'u hedef aldıklarını belirtmişlerdi. Bir binaya düzenlenen saldırının ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

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İsrail’den Beyrut’a Hava Saldırısı: Hizbullah’ın Komutanlarından Fuad Shukr'un Cansız Bedenine Ulaşıldığı İddia Edildi

İsrail'in, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir binaya düzenlediği saldırının ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, çalışmalar sırasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti. Ancak Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada olduğu, enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiğini belirterek, ölümünü doğrulamamıştı.

İsrail, dün düzenlediği saldırıda Fuad Shukr'u hedef aldığını aktarmış, Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr’un enkaz altında olduğu iddia edilmişti. Shukr’un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmamıştı.

ÖLENLERİN SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısındaki kayıplarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yaralı sayısını da 80 olduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: İHA

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