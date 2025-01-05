İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Bir Filistinli Öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'in güneyindeki Mislun beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında çıkan olaylarda Filistinli Hasan Ali Rabiya (40) hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail askerlerinin baskınının ardından beldeye takviye kuvvet gönderildi. İsrail güçleri, beldedeki bir evin etrafını kuşatma altına alarak ateşli silah kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA