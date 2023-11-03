İsrail'den ambulans konvoyuna saldırı

İsrail, Gazze’de ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

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İsrail'den ambulans konvoyuna saldırı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 28. gününde de devam ediyor.

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AMBULANS KONVOYUNU VURDULAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, “İsrail, ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Ölü ve yaralılar var” açıklaması yaptı.

İsrail ordusunun ayrıca binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu belirtildi.

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