İsrail'den ambulans konvoyuna saldırı
İsrail, Gazze’de ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 28. gününde de devam ediyor.
AMBULANS KONVOYUNU VURDULAR
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, “İsrail, ağır yaralıları taşıyan ambulans konvoyunu hedef aldı. Ölü ve yaralılar var” açıklaması yaptı.
İsrail ordusunun ayrıca binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu belirtildi.
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