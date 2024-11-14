İsrail'den ABD Başkanı Seçilen Trump'a 'Hediye'... Lübnan İçin Harekete Geçiyorlar

İsrail'in, ABD Başkanı seçilmesinin ardından Donald Trump'a "bir hediye" vereceği öne sürüldü. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, Trump'a "Lübnan’da ateşkes anlaşmasını ilerletmeye" karar verdiklerini söylediği bildirildi. Bunun sebebinin, Trump’a "erken bir dış politika zaferi kazandırmak" olduğu konuşuluyor.

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İsrail'den ABD Başkanı Seçilen Trump'a 'Hediye'... Lübnan İçin Harekete Geçiyorlar

Küresel siyasete yön veren ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı. Bu sonucun etkilerinin Orta Doğu başta olmak üzere dünyada nasıl etkileri olacağı yakından takip edilirken, İsrail cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Başkanı Trump ve damadı Jared Kushner'a "Lübnan’da ateşkes anlaşmasını ilerletmek istediklerini ilettiği" iddia edildi.

'TRUMP'A ZAFER KAZANDIRMAK İSTİYORLAR'

The Washington Post'un üç İsrailli yetkiliye dayandırılan haberinde İsrail’in, Trump’a “erken bir dış politika zaferi kazandırmak amacıyla” bu adımı attığı istediği ileri sürüldü. Haberde, İsrailli bakan Dermer’in, ABD’de Trump ve damadı Kushner ile pazar günü Lübnan’da ateşkese ilişkin teklifi görüştüğü, akabinde ise Beyaz Saray’a giderek Biden yönetimi yetkilileriyle Lübnan ile ilgili mevcut görüşmeleri ele aldığı belirtildi.

İsrail'den ABD Başkanı Seçilen Trump'a 'Hediye'... Lübnan İçin Harekete Geçiyorlar - Resim : 1

'OCAK AYINDA LÜBNAN KONUSUNDA HEDİYE VERECEKLER'

İsrailli bir yetkilinin, "İsrail’in Trump’a ocak ayında Lübnan konusunda bir hediye vereceğine ilişkin anlayış olduğu" ifadesine yer verilen haberde, bir başka İsrailli yetkiliye göre “Trump ile görüşmeler, Batı ve Rusya işbirliğini içeren İsrail’in Lübnan’da ateşkes önerisine" odaklandı.

Haberde, İsrailli yetkililere göre ateşkes teklifinin şartlarından birinin, Hizbullah’ın Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi olduğu belirtilirken, İsrailli bir askeri yetkili ise ateşkes görüşmelerinin başarısızlığa uğraması halinde Lübnan’da kara saldırılarını artırmak için planların oluşturulduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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