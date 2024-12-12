İsrail'den 24 Saatte 3 Katliam! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 835 Oldu

İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanları sürerken, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 44 bin 835'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 99 artarak 106 bin 356 oldu.

İsrail'den 24 Saatte 3 Katliam! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 835 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 433 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 30 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'den 24 Saatte 3 Katliam! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 835 Oldu - Resim : 1

ENKAZ ALTINDA VE YOLLARDA ÖLÜLER VAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 835'e, yaralı sayısının da 106 bin 356'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'den 24 Saatte 3 Katliam! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 835 Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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