İsrail'deki festivalde kaydedilen video: Her şey böyle başlamış!
Dün İsrail'de yaşanan olaylardan hemen önce bir festivalde kaydedilen görüntülerde Hamas üyelerinin paramotorlarla festival alanına yaklaştığı görüldü. Gazze-İsrail sınırında gerçekleşen festivalde eğlenen kişiler olacaklardan habersiz bir şekilde o anları böyle kaydetti.
Hamas'ın silahlı gücü El-Kassam Tugayları dün sabah saatlerinde İsrail'e Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurmuştu. İsrail'e güney kentlerinden sınırı geçerek sızan Hamas üyeleri İsrail'in içlerine ilerlemişti.
İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu, Hamas'a savaş ilan etmiş ve Demir Kılıçlar operasyonunun düğmesine basmıştı.
PARAMOTORLARLA GELİP...
Gazze-İsrail sınırından paramotorlarla İsrail'e sızan Hamas üyelerinin görüntüleri, o anlarda bölgedeki bir festivalde kayıt altına alındı.
Görüntülerde festival alanındaki birçok kişinin olacaklardan habersiz dans ettikleri görülürken, videoyu çeken kişi havadaki paramotorların geliş anını da kayıt altına aldı.