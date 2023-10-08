İsrail'deki festivalde kaydedilen video: Her şey böyle başlamış!

Dün İsrail'de yaşanan olaylardan hemen önce bir festivalde kaydedilen görüntülerde Hamas üyelerinin paramotorlarla festival alanına yaklaştığı görüldü. Gazze-İsrail sınırında gerçekleşen festivalde eğlenen kişiler olacaklardan habersiz bir şekilde o anları böyle kaydetti.

Hamas'ın silahlı gücü El-Kassam Tugayları dün sabah saatlerinde İsrail'e Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurmuştu. İsrail'e güney kentlerinden sınırı geçerek sızan Hamas üyeleri İsrail'in içlerine ilerlemişti.

İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu, Hamas'a savaş ilan etmiş ve Demir Kılıçlar operasyonunun düğmesine basmıştı.

Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının Alman turist olduğu ortaya çıktı!Hamas'ın öldürüp cesedini kamyon kasasında taşıdığı kadının Alman turist olduğu ortaya çıktı!Dünya

PARAMOTORLARLA GELİP...

Gazze-İsrail sınırından paramotorlarla İsrail'e sızan Hamas üyelerinin görüntüleri, o anlarda bölgedeki bir festivalde kayıt altına alındı.

Görüntülerde festival alanındaki birçok kişinin olacaklardan habersiz dans ettikleri görülürken, videoyu çeken kişi havadaki paramotorların geliş anını da kayıt altına aldı.

Eski Başkonsolos Aydın Selcen: “İsrail’de Demir Kubbe hava savunma sistemi dışında, ‘sistem’ çökmüş gözüküyor” Eski Başkonsolos Selcen: “İsrail’de Demir Kubbe hava savunması dışında, ‘sistem’ çökmüş gözüküyor"
Hizbullah açıkladı: İsrail'in üç bölgesini toplar ve güdümlü füzelerle hedef aldık Hizbullah açıkladı: İsrail'in üç bölgesini toplar ve güdümlü füzelerle hedef aldık
Restoranlardaki gibi olmasını sağlıyor. Kızartmayı çıtır çıtır yapan basit teknik Restoranlardaki gibi olmasını sağlıyor. Kızartmayı çıtır çıtır yapan basit teknik
Limonla ilgili harika 5 tüyo! Daha önce duyulmamış kullanım alanları Limonla ilgili harika 5 tüyo! Daha önce duyulmamış kullanım alanları
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, gram altında beklediği seviyeyi açıkladı İslam Memiş, gram altında beklediği seviyeyi açıkladı
Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye'ye 'El Nino kışı' geliyor: Kar yağışı için tarih verildi!
Dayak ve tecavüzle geçen bir ömür: Kedicikler, Adnan Oktar'ın zorbalıklarını anlattı Dayak ve tecavüzle geçen bir ömür: Kedicikler, Adnan Oktar'ın zorbalıklarını anlattı
Valizini toplayan İstanbul'u terk ediyor: İşte en çok tercih edilen 5 şehir! Valizini toplayan İstanbul'u terk ediyor: İşte en çok tercih edilen 5 şehir!
Naci Görür'den tüyler ürperten 'İstanbul depremi' açıklaması: 'Kaos yaşanacak' Naci Görür'den tüyler ürperten 'İstanbul depremi' açıklaması: 'Kaos yaşanacak'