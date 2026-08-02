İsrail'de Trump Şoku: İran Kararını Sosyal Medyadan Öğrendiler

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İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan kapsamlı saldırıları askıya alma kararını İsrail yönetimine önceden bildirmediğini öne sürdü. Kanal 12 televizyonunun üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Trump'ın kararını önceden öğrenmedi. İsrailli yetkililerin saldırıların askıya alındığını Trump'ın sosyal medya paylaşımıyla öğrendiği iddia edildi.

ÖNCE YANILTMA SANILDI

Haberde, İsrail'de ilk etapta Trump'ın açıklamasının Tahran yönetimini yanıltmaya yönelik bir hamle olduğu değerlendirilirken, ABD'li yetkililerle yapılan temasların ardından Washington'ın saldırıları gerçekten durdurduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Saatlerce tam bir belirsizlik içindeydik. Başkan Trump bizi sistemsiz, sisli bir ortamda bıraktı. Üst düzey komutanlar neler olup bittiğini Trump'ın sosyal medya paylaşımından öğrendi" ifadelerini kullandı. Bir başka yetkili ise, "Tüm kaynaklarımızı tek bir cepheye ayırdık ancak boş yere yüksek alarm durumunda kaldığımızı gördük. Başkanın nihai planının ne olduğunu anlayamıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Habere göre Tel Aviv yönetimi, Trump'ın yeniden karar değiştirebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak orduyu yüksek alarm seviyesinde tutmayı sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşı sağlandığını belirterek, bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldıklarını duyurmuştu. Ayrıca anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içerdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA