İsrail’de Ortalık Karıştı, Sirenler Çaldı, Halk Sığınaklara Kaçtı! Havalimanında Panik Anları Kamerada

Yemenli Husileri’in İsrail’e düzenlediği füze saldırısı sonrasında Ben Gurion Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Balistik füzenin havada görünmesi ile birlikte sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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İsrail’e karşı saldırılarını devam ettiren Husiler, yeni bir füze saldırısı daha yaptı. İsrail’in başkenti Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısı büyük panik yarattı.

İsrail’de Ortalık Karıştı, Sirenler Çaldı, Halk Sığınaklara Kaçtı! Havalimanında Panik Anları Kamerada - Resim : 1

SİRENLER ÇALDI, HALK SIĞINAKLARA KAÇTI

Ben Gurion Havalimanı'nda sirenlerin çalmasının ardından halk, sığınaklara kaçtı. Füzeler, şehirde tahribata yol açarken, yaşanan kaos cep telefonu kameralarında saniye saniye görüldü.

İsrail’de Ortalık Karıştı, Sirenler Çaldı, Halk Sığınaklara Kaçtı! Havalimanında Panik Anları Kamerada - Resim : 2

Saldırının ardından açıklama yapan İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

İsrail’de Ortalık Karıştı, Sirenler Çaldı, Halk Sığınaklara Kaçtı! Havalimanında Panik Anları Kamerada - Resim : 3

İSRAİL GEÇEN HAFTA HUDEYDE KENTİNE SALDIRMIŞTI

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine iki hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Saldırıların kentinin güneyindeki Tuhita ilçesine yapıldığı aktarılan paylaşımda, can kaybı veya başka detaya ise yer verilmedi.

İsrail ise daha önce 26 Aralık'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemiş, saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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