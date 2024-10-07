İsrail'de Netanyahu'yu Kızdıracak Anket Sonucu: Hamas'a Karşı...

İsrail'de yapılan ankete göre, halkın yüzde 35'i Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki savaşta Hamas'a yenildiğini düşünüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir enstitü ile işbirliğinde yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 35'i Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşın kaybedildiğine inandığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 27'si savaşın kazanıldığını düşünürken, yüzde 38'i ise konuya ilişkin görüş bildirmedi.

Ankete katılanların yüzde 61'i, 7 Ekim saldırılarının ardından "kişisel güvenlik duygusunu" kaybettiğini, yüzde 39 ise hala kendisini güvende hissettiğini ifade etti.

Anket sonuçları, İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında yaşayanların yüzde 71'inin kendisini güvende hissetmediğini ortaya koydu.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 41'i, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail ordusuna güveninin azaldığı görüşünü belirtirken, yüzde 35'i de bu güvenin arttığını ifade etti, yüzde 24'ü ise görüş belirtmedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlatmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, esirleri kurtarmak ve Hamas'ı bitirmek başta olmak üzere Gazze'deki hedeflerine ulaşamadı.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, neredeyse her gün, Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerlerine karşı saldırılar düzenlendiğini duyuruyor ve buna ilişkin görüntüler paylaşıyor.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA