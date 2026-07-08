İsrail'de Hükümet Karşıtı Haaretz Gazetesine Saldırı

İsrail'de Netanyahu hükümetine muhalif yayınlarıyla tanınan Haaretz gazetesinin merkez binası, maskeli bir saldırganın taşlı saldırısına uğradı. Olayın ardından açıklama yapan Gazeteciler Sendikası, "Netanyahu'nun hedef gösteren mesajları ile bu şiddet silsilesi arasında doğrudan bağ var" diyerek aşırı sağcı tehdide karşı dünyayı uyardı.

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İsrail'de Hükümet Karşıtı Haaretz Gazetesine Saldırı
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İsrail'de hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Haaretz gazetesinin Tel Aviv'deki merkez ofisi, gece saatlerinde maskeli bir saldırganın cam girişi, kaldırım taşı fırlatarak paramparça etmesiyle hedef alındı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın, girişin hemen yakınındaki metal güvenlik kapısından kolunu uzatarak cam kapıya kaldırım taşı fırlattığını gösteriyor. İlk denemesinde başarısız olan saldırgan, ikinci kez kaldırım taşı fırlatarak bu defa girişi paramparça ediyor ve ardından hızla olay yerinden kaçıyor.

İsrail'de 5 Temmuz'da da Kanal 12 televizyonuna saldırı düzenlenmişti.

SENDİKADAN NETANYAHU'YA AĞIR SUÇLAMA

İsrail Gazeteciler Sendikası, X hesabından yaptığı açıklamada, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu ve temsilcileri tarafından yayılan mesajlar ile bu şiddet olaylarının silsilesi arasında doğrudan bir bağ vardır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu mesajların gazetecileri düşman olarak sınıflandırdığı ve medya kuruluşlarını hedef tahtasına koyduğu vurgulanırken, koalisyonun İsrail'deki özgür medyayı bastırmayı amaçlayan sert bir kampanya yürüttüğü ve hükümetle ittifak kurmayı seçen medya organlarına teşvikler sağlandığı aktarıldı.

"Bu atmosfer, gazetecilere yönelik fiziksel saldırılara, internet üzerinden hakaret yağmuruna ve ölüm tehdidi mesajlarına dönüşüyor. Bir seçim kampanyasının ortasında bu durum, fiziksel yaralanmalarla sonuçlanabilir" ifadelerine yer verilen açıklamada, aşırı sağın medyaya yönelik saldırılarına karşı uyarıda bulunuldu.

İsrail'de hükümetteki sağ partiler, medyaya ve muhalif gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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