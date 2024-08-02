İsrail'de Binlerce Esir Yakını Sokakta! Hükümet Karşıtı Sloganlar Atıp, Ateşkes Çağrısı Yaptılar

İsrail Gazze’ye saldırılarına 300 gündür sürdürüyor. Saldırılar sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine kendi vatandaşlarından da savaş karşıtı tepkiler geliyor. Protesto gösterisi düzenleyen esir yakınları, başkent Tel Aviv’de hükümet karşıtı sloganlar atarak, ateşkes ve esir takası anlaşmasının imzalanması çağrısı yaptı.

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İsrail'de Binlerce Esir Yakını Sokakta! Hükümet Karşıtı Sloganlar Atıp, Ateşkes Çağrısı Yaptılar

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 300 gün geride kalırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine kendi vatandaşlarından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Başkent Tel Aviv’de toplanan esir yakınları hükümet karşıtı sloganlar atarak, istifa çağrısında bulundu. İsrail bayrakları ve esirlerin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi Gazze'de tutulan esirlerin geri getirilmesi talebiyle yürüdü. Çok sayıda kişinin “300 gün” yazılı tişörtler giydiği görülürken, protestocular “Esirler geri dönene kadar zafer yok” sloganları attı.

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Protesto gösterisinde, sevdiklerinin acısını temsilen yol boyunca kendilerini zincirleyen aileler, ayrıca savaşın başladığı günleri sayan 40 metre uzunluğunda bayrak açtı.

Kaynak: İHA

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