İsrail'de aşırı sağcı bakandan skandal 'Batı Şeria' yorumu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgal altındaki Batı Şeria'yı da Gazze gibi harabeye çevirme tehdidinde bulundu.

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İsrail'de aşırı sağcı bakandan skandal 'Batı Şeria' yorumu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları sınırındaki tel örgülerden yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Smotrich, Batı Şeria'daki Filistinlileri "terörle" suçlayarak, "Yerleşim birimlerine yönelik terör devam ederse, yaşadığınız bölgeleri Gazze gibi harabeye çevireceğiz" dedi.

İsraillileri Filistin devletinin kurulmasına karşı uyaran Smotrich, "Eğer Filistin devleti kurulursa, 7 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşananlar burada da yaşanabilir" iddiasında bulundu.

Smotrich, Batı Şeria'daki işgalin devam edeceğini ve buraların İsrail için "güvenlik hattı" olduğunu söyledi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 519 Filistinli öldürüldü, 8 bin 950 Filistinli ise gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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