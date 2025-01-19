Gazze'de Ateşkes İsrail'de Kriz Çıkardı! Aşırı Sağcı Bakanlar İstifa Etti

İsrail'de Gazze'de ateşkes kararı sonrası istifa depremi yaşandı. Ülkede aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'nin diğer bakanları Netanyahu kabinesinden istifa etti.

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Gazze'de Ateşkes İsrail'de Kriz Çıkardı! Aşırı Sağcı Bakanlar İstifa Etti

Tüm dünyanın gözü İsrail ile Hamas'ın uzlaşması sonucu alınan Gazze'de ateşkes anlaşmasındayken, bu kararın daha uygulanmadan İsrail'de kriz çıkardığı anlaşıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz gün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesi'nde ve Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasının ardından hükümetten ayrılacağını açıkladı.

Gazze'de Ateşkes İsrail'de Kriz Çıkardı! Aşırı Sağcı Bakanlar İstifa Etti - Resim : 1
Itamar Ben-Gvir

Bugün Gazze'deki ateşkesin yürürlüğe girmesi gerektiği için Ben-Gvir'in ve partiden bakanlarının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabinesinden istifa ettiği açıklandı. Açıklamada partinin lideri Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu'nun da Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ben-Gvir, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasıyla Yahudi Gücü Partisi'nin kabinede görevli diğer bakanlarıyla birlikte istifa edeceğini açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes devreye girince hükümetten istifa edeceğini açıklayan Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurmak ve "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi görevden almak" gibi tekliflerde bulunduğunu öne sürmüştü.

Gazze'de Ateşkes İsrail'de Kriz Çıkardı! Aşırı Sağcı Bakanlar İstifa Etti - Resim : 2

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ben-Gvir'e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının "tamamen yalan olduğu" belirtilmişti.

Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin 6 milletvekili bulunuyor.

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Kaynak: AA

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