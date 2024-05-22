İsrail zulmü sınır tanımıyor: Refah'a bir kez daha askeri birlik gönderildi

Times of Israel'in haberine göre, İsrail, mayıs ayından bu yana Refah'ta bulunan 162. Tümen'e katılması için Nahal Tugayı'nı gönderdi. Bu, Refah'taki kara saldırılarına katılan 5. askeri birlik oldu.

İsrail ordusu, Refah kentinin Brezilya ve eş-Şabura mahallelerinde saldırılar düzenlediğini duyurdu. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nda Refah'ın batısına yönelik operasyonlarını genişlettiğini belirtti.

Son iki haftada 810 binden fazla Filistinlinin Refah'tan ayrılmak zorunda kaldığı bildiriliyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Kaynak: AA