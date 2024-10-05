İsrail Zulmü Bitmiyor! Batı Şeria'da 25 Filistinli Gözaltına Alındı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün ve bugün Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr kasabasında onlarca kişiyi açık alanda sorguya çektiği ifade edildi.

Sorgulama sırasında ordunun biri çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, ordunun gözaltına aldığı kişileri ve ailelerini tehdit ederek saldırdığı, öldürmek için doğrudan ateş açtığı, evlerinde geniş çaplı yıkım ve tahribat yaptığı belirtildi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini 100'ü aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA