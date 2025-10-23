İsrail Yine Suriye'yi Vurdu!

İsrail, Suriye topraklarında işgal altında tuttuğu Dera'nın el Cezire bölgesindeki askeri üssünden, Kuveyya köyüne saldırı düzenledi.

İsrail, Suriye'de işgal altında tuttuğu Dera şehrinin el Cezire bölgesindeki askeri üssünden şehrin batısında yer alan Kuveyya köyüne karadan karaya menzilli silahlarla saldırı düzenledi. Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin geçtiği haberde, "İsrail işgal güçleri, Dera şehrinin batısında yer alan Kuveyya köyünün kuzeybatısını üç farklı türde mermiyle bombaladı. Aynı anda da yoğun ateş açtı" denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Şam kırsalının güneyi ile Dera ve Kuneytra illerindeki askeri nokta sayısını son 3 ayda 10'dan 19'a çıkarmıştı.

Kaynak: AA

