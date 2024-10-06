İsrail Yine Mülteci Kampı Bombaladı: 9’u Çocuk 17 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında 9’u çocuk 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail Yine Mülteci Kampı Bombaladı: 9’u Çocuk 17 Ölü

İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, “İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında 9’u çocuk en az 17 Filistinli hayatını kaybetti” dedi.

Saldırıda Gazzeli gazeteci Hassan Hamad da yaşamını yitirirken, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 175'e yükseldi.

Kaynak: AA-İHA

Juventus’ta Ayın Oyuncusu Kenan Yıldız Juventus’ta Ayın Oyuncusu Kenan Yıldız
İsrail’e Hizbullah 25 Roket Fırlattı İsrail’e Hizbullah 25 Roket Fırlattı
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu