İsrail Yine Lübnan'ı Vurdu!

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.

Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Haberde, ölen ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.

Kaynak: AA