İsrail Yine Lübnan'ı Vurdu!

İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın güneyini vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
İsrail Yine Lübnan'ı Vurdu!

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.

Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kaydedildi. Haberde, ölen ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan'da seyir halindeki motosiklet ve araçlara düzenlediği birçok saldırıda İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef almıştı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem
Trump'tan Rakibine Tuhaf Eleştiriler: Kamala Komünist Gibi ve Ben Ondan Daha İyi Görünüyorum Trump'tan Harris'e 'Komünist Gibi' Eleştirisi
Yakayı Ele Verdiler: Tarihi Köprüye Adlarını Yazan Turistlere 1.5 milyon TL Ceza Tarihi Köprüye Yazı Yazmaya 1.5 milyon TL Ceza
Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 3 Noktadaki Yangınlar Kontrol Altında Üç Yangın Kontrol Altında, İki Yeni Bölgede Dumanlar Yükseldi
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması