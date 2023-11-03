İsrail yine hastane vurdu: 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

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İsrail yine hastane vurdu: 13 kişi hayatını kaybetti
(AA)

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti.

Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu.

Şifa Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük" dedi.

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