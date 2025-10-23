İsrail Yine Ateşkesi İhlal Etti! Lübnan'ı Vurdu

İsrail ordusu, ateşkesin ardından Lübnan’ın Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Hizbullah’a ait eğitim kampı ve füze üretim tesislerini hedef aldığını açıkladı. Ateşkes ihlalleri sürüyor.

Son Güncelleme:
İsrail Yine Ateşkesi İhlal Etti! Lübnan'ı Vurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun, Kasım 2024’te Hizbullah ile sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesinde bazı noktalara hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, saldırılar özellikle Bekaa'nın kırsal alanlarında yoğunlaştı.

Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırı sonrası Bekaa'nın birçok noktasından yükselen dumanlar dikkat çekti. İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, hava operasyonlarının "Hizbullah’ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapısı" gibi kritik hedeflere yönelik olduğunu doğruladı.

İsrail Yine Ateşkesi İhlal Etti! Lübnan'ı Vurdu - Resim : 1
İsrail'in hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti

2 CAN KAYBI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bekaa bölgesine bağlı Baalbek bölgesindeki saldırılarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ile Hizbullah arasında Kasım 2024’te sağlanan ateşkes, Ekim 2023’te başlayan ve Eylül 2024’te geniş çaplı savaşa dönüşen çatışmaların ardından imzalanmıştı. Bu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Ancak, İsrail’in ateşkesi 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerin yüzlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı belirtiliyor.

BÖLGEDEKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Ateşkesin sağlanmasına rağmen İsrail, savaş sırasında ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutmaya devam ediyor. Ayrıca, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki askeri varlığını da sürdürüyor.

İran'dan Sonra Şimdi de Lübnan... İsrail'den Bir Hava Saldırısı Dahaİran'dan Sonra Şimdi de Lübnan... İsrail'den Bir Hava Saldırısı DahaDünya
İsrail'den Gazze İçin Bir Hamle Daha! İşgalde Yeni Aşamaİsrail'den Gazze İçin Bir Hamle Daha! İşgalde Yeni AşamaDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Lübnan
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Tüm Dünya Louvre’u Konuşurken Bir Soygun Da Liverpool’da! Mandela’nın Eseri Çalındı Tüm Dünya Louvre’u Konuşurken Bir Soygun Da Liverpool’da! Mandela’nın Eseri Çalındı
İsrailli Bakan’dan Suudi Arabistan'a Özür İsrailli Bakan O Sözleri İçin Özür Diledi
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor
Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta
Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması