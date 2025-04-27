İsrail Yılbaşından Beri 15 Filistinli Gazeteciyi Öldürdü

Filistin Gazeteciler Sendikasına bağlı "Özgürlükler Komitesi" tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in 2025 yılında gazetecilere yönelik işlediği ihlaller açıklandı. İsrail'in yılbaşından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü, 11 gazeteciyi yaraladığı belirtilen raporda, saldırılarda 17 gazetecinin aile üyesinin hayatını kaybettiği, 12 gazetecinin evinin bombalarla yıkıldığı belirtildi.

Raporda, 15 gazetecinin evlerinden ya da sahada gözaltına alındığı, bazı gazetecilerin halen tutuklu olduğu, bazılarının ise birkaç saat ya da gün sonra serbest bırakıldığı vurgulanarak, 49 gazetecinin ölümle tehdit edildiği, belgelenen 16 olayda gazetecilik ekipmanlarına el konulduğu veya ekipmanların kasıtlı olarak tahrip edildiği aktarıldı.

343 SUÇ VAKASI BELGELENDİ

Raporda, göz yaşartıcı gazdan etkilenen 31 gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve 13 gazeteciye sahada çalışma yasağı getirildiği ifade edilerek, sendikanın sözlü saldırılar, tehditler, kışkırtmalar, kameradaki medya içeriklerinin silinmesi, gazetecilere yönelik para cezaları ve mahkeme kararları dahil olmak üzere 343 ihlal ve suç vakasını belgelediğine işaret edildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sırasında 212 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Kaynak: AA