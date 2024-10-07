İsrail Yeniden Beyrut'u Vurmaya Başladı

İsrail'in Lübnan'ın başkenti olan Beyrut'a tekrardan hava saldırısı düzenlemeye başladığı bildirildi.

İsrail Yeniden Beyrut'u Vurmaya Başladı

İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze'yi ve 23 Eylül 2024 tarihinden bu yana da Beyrut'u bombalamaya devam ediyor.

Bu gece saatlerinde İsrail'in İran'ın son saldırısına misilleme yapılacağı iddia ediliyordu ancak İsrail, bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini vurmaya başladı.

Kaynak: AA

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