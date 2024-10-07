İsrail Yeniden Beyrut'u Vurdu: Lübnan'ın Yanıtı Sert Oldu

İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze'yi ve 23 Eylül 2024 tarihinden bu yana da Beyrut'u bombalamaya devam ediyor.

Bu gece saatlerinde İsrail'in İran'ın son saldırısına misilleme yapılacağı iddia ediliyordu ancak İsrail, bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini vurmaya başladı.

LÜBNAN'IN YANITI SERT OLDU

İsrail'in Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Tiberya kentlerine füze atıldı. Atılan füzeler sonucu 7 kişi yaralandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan aktardığı haberinde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'ın merkezindeki Carmel ve körfez bölgelerine düşen füzeler sebebiyle 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi için kentteki Rambam Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Tiberya kentinde de füze düşmesi sonucu bir kişinin "orta ila ciddi arası" bir şekilde yaralandığı aktarıldı.

ŞEHİR MERKEZİ İLK KEZ HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Hayfa'nın Carmel ve körfez bölgelerine Lübnan'ın güneyinden 15 füzenin fırlatıldığının gözlemlendiğini duyurmuştu.

Hayfa'nın çevresindeki bölgelere birçok kez Hizbullah tarafından füze saldırısı düzenlenirken, şehir merkezi ilk kez hedef alınıyor.

Kaynak: AA