İsrail vurdu: Şifa Hastanesi'nde 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle öldü

İsrail'in vurduğu Şifa Hastanesi'nde oksijen makinelerinin durması nedeniyle 39 bebek hayatını kaybetti.

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İsrail vurdu: Şifa Hastanesi'nde 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle öldü

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik" dedi.

Bakanlıktan yapılan bir sonraki açıklamada ise, 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: AA

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