İsrail vurdu: Şifa Hastanesi'nde 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle öldü
İsrail'in vurduğu Şifa Hastanesi'nde oksijen makinelerinin durması nedeniyle 39 bebek hayatını kaybetti.
Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik" dedi.
Bakanlıktan yapılan bir sonraki açıklamada ise, 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Kaynak: AA
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