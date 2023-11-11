İsrail vurdu: Şifa Hastanesi'nde 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle öldü

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik" dedi.

Bakanlıktan yapılan bir sonraki açıklamada ise, 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: AA