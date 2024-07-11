İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası Müzakereleri İçin Kritik Görüşme

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinde önemli bir aşama kaydedildi. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar öncülüğündeki heyet, esir takası müzakereleri için bu akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek. Müzakereler, ateşkes anlaşmasının en zorlu konularından biri olan esir takası konusunda kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakereleri kapsamında Katar'da bulunan İsrailli heyetin ülkeye döndüğü belirtildi.

Başbakan Binyamin Netayahu'nun da bu sabah müzakere heyetiyle bir araya geldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Şin-Bet Direktörü Bar öncülüğündeki İsrail heyetinin müzakerelere devam etmek için bu akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği kaydedildi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler artmıştı. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları da "esir takası anlaşması için altın bir fırsatın bulunduğunu" belirtmişti.

Netanyahu, 7 Temmuz'da taraflar arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinde en ihtilaflı konu kabul edilen "İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilmesi hakkında" ısrarcı olacağını açıklamıştı. Herhangi bir ateşkes anlaşmasının Gazze'deki Hamas savaşçılarının "kuzeye dönmesini" engellemesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, İsrail'in savaşın hedeflerine bağlı olduğunu yinelemişti.

Kaynak: AA