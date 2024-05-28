İsrail vahşeti sürüyor! Bir kez daha çadırdaki sivillere bomba yağdırdı: 21 ölü

Filistinli kaynaklar, İsrail’in Refah’ta bulunan El Mevasi çadır kampına düzenlediği saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 64 kişi de yaralandı.

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İsrail vahşeti sürüyor! Bir kez daha çadırdaki sivillere bomba yağdırdı: 21 ölü

İsrail, bir kez daha Refah’ta bulunan bir çadır kampı vurdu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinin batısında yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu El Mevasi çadır kampını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u ağır 64 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

El Mevasi, İsrail tarafından güvenli olarak belirlenen yerler arasında bulunurken, çadırların bulunduğu bölgeye 4 tank mermisinin isabet ettiği ifade edildi.

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazar günü yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'taki Tal Al-Sultan Kampı’na saldırı düzenlemiş, saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 249 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: İHA

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