İsrail televizyonları açıkladı: Hamas ve İsrail arasında esir takası yapıldı

Hamas ve İsrail arasında yapılacak rehine takası birazdan başladı. Esir takası her iki taraftan da kadın ve çocuklardan oluşuyor. Hamas elinde tuttuğu 12 Taylandlıyı serbest bıraktı. Ayrıca İsrailli rehinelerin Kızıl Haç'a teslim edildiğini açıkladı

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İsrail televizyonları açıkladı: Hamas ve İsrail arasında esir takası yapıldı

Hamas'ın öncülüğünde Filistin direniş örgütlerinin de desteği ile başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası gelişen savaşta 48. güne girildi.

Her iki taraftar ciddi kayıplar verirken, İsrail hem karadan hem havadan sürdürdüğü harekat ile birçok sivil hedefi vurmuş ve sivil katliamlar yapmıştı.

İki taraf arasında ateşkes bu sabah saatlerinde başladı.

Katar'ın arabuluculuğu ile İsrail ve Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkesi kapsayan ve esir anlaşmasını da içeren insani ara için bir anlaşma sağlanmıştı.

TAKAS BAŞLADI

Taraflar arasında yapılacak rehine takası başladı. Esir takası her iki taraftan da kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Takasta 39 Filistinli ile 13 İsrail vatandaşı serbest bırakılıyor.

Ayrıca Hamas elinde tuttuğu 12 Taylandlıyı serbest bıraktı.

İsrail televizyonları, İsrailli rehinelerin Kızılhaç'a teslim edildiğini aktardı. İsrailli rehineler Mısır sınırına götürülüyor.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

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