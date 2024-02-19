İsrail tarih verdi: Rehineler bırakılmazsa Refah'a kara saldırısı başlatacağız

T24'ün aktardığına göre, İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas'ın elindeki tüm rehineleri 10 Mart'a kadar serbest bırakmaması durumunda Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını belirtti.

Geçmişte Savunma Bakanlığı yapan Gantz, "Dünya ve Hamas liderleri şunu bilmek zorunda: Eğer Ramazan'a kadar rehinelerimiz evde olmazsa çatışmalar her yerde devam edecek, buna Refah da dahil" dedi.

Ramazan ayı bu sene 10 Mart'ta başlıyor.

Birçok başkent, geçen hafta boyunca İsrail'in Refah'a yapacağı potansiyel bir kara saldırına karşı muhalefetlerini getirdi. İsrail'in Gazze'de yaptığı hava ve kara saldırıları sonucunda birçok insan güneye doğru ilerleyip Refah'a sığınmıştı. Şehrin nüfusu bir buçuk milyonu geçti.

Gantz, saldırı senaryosunda İsrail'in ABD'li ve Mısırlı partnerleriyle sivillerin tahliyesini kolaylaştırmak ve "can kaybını en aza indirmek" için harekete geçeceğini belirtti. Mısır, daha önce Gazze'den sığınmacı almayı istemediğinin işaretlerini birçok kez verdi.

Mısır, olası bir saldırıda kaçan insanların barınması için Gazze sınırı boyunca yüksek beton duvarlarla çevrili bir alan inşa etmeye başladı.

Savaş boyunca İsrail'i destekleyen ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler bile Refah'a saldırılma olasılığına karşı açıklamalarda bulundu. Sivil nüfusun yoğunlaştığı bölgede bir kara operasyonunun büyük bir insani trajediye sebep olabileceği konuşuluyor.