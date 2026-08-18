İsrail, Suriye'nin İdlib Kentindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı Vurdu

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Yerel kaynaklar, saldırıların yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini ve İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 4 kez hedef aldığını belirtti.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Suriye makamlarından da saldırıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

ESAD'IN DEVRİLMESİNDEN SONRA DA İSRAİL VURMAYA DEVAM EDİYOR

Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.

Rejimin devrilmesinin ardından ise İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.

Kaynak: AA