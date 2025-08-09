İsrail, Suriye’nin İçişleri Karargahını Hedef Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'e ait insansız hava araçları, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra ilinde İçişleri Bakanlığı'na ait bir karargahı hedef aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırı dün akşam saat 20.06 civarında Kuneytra'ya bağlı Selam bölgesinde gerçekleştirildi. Hedef alınan noktanın İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir karargah olduğu belirtilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Kaynak: DHA