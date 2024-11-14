İsrail, Suriye’nin Başkenti Şam’ı Vurdu

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda iki binanın hedef alındığı öğrenildi.

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İsrail, Suriye’nin Başkenti Şam’ı Vurdu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail, başkent Şam'ın Mezze ve Gadsaya mahallelerinde sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırılarında iki bina hedef alındı.

Suriye haber ajansı SANA'daki haberde, "İsrail iki binaya hava saldırıları gerçekleştirdi, ilk belirlemelere göre birkaç sivil öldü ve yaralandı" ifadesi kullanıldı.

İsrail, Suriye’nin Başkenti Şam’ı Vurdu - Resim : 1

İsrail tarafından saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Humus'un güneyindeki Şinşar köyüne de 11 Kasım'da hava saldırısı düzenleyen İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

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