İsrail, Suriye’den uçaksavar füzesi atıldığını iddia etti

İsrail, Suriye’den topraklarına doğru bir uçaksavar füzesi fırlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye toprakları içinden İsrail topraklarına doğru bir uçaksavar füzesi fırlatıldı. Görünüşe göre füze havada patladı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada olayın ayrıntılarının araştırıldığına işaret edildi.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, Suriye’den atıldığı belirtilen ve havada patlayan uçaksavar füzesinin parçalarının İsrail'in güneyindeki Rahat kentine düştüğünü ve olayda can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Humus kenti çevresindeki bazı noktaların, İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edilmişti.

Kaynak: İHA