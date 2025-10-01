İsrail Ordusu Sumud Filosu'nu Kuşattı! İşte Dakika Dakika Gelişmeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının kuşatmasıyla karşı karşıya. Aktivistler, 20’den fazla savaş gemisinin filoyu sardığını ve filodaki Alma adlı tekneyle iletişimin tamamen kesildiğini açıkladı.

Dakika dakika gelişmeler şöyle:

22.02: - Sumud Filosu: Çok kritik bir anda birlik içindeyiz. Önümüzde savaş gemileri görüldü ama kararlılığımız güçlü. Ablukayı kırmak üzere yola devam ediyoruz.

21.50 - Sumud Filosu: Gemilerimiz hukuka aykırı şekilde durduruluyor. Kameralar kapalı ve gemilere askeri personel girdi. Gemideki tüm katılımcıların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için aktif olarak çalışıyoruz.

21.38- İsrail filodan rotasını Aşdod limanına çevirmesini istedi.

21.35 - İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail donanmasının filoya ulaştığını ve filodan rotalarını değiştirmelerini istediği açıklamasını yaptı.

Israel Issues Threats

Thiago Affirms: Our Mission Is Peaceful and Protected by Law

The Israeli occupation government attempted to intimidate our flotilla over radio, threatening to stop and confiscate our vessels if we continued toward Gaza.

Thiago responded firmly: we are a… pic.twitter.com/EKaOu6ZPMd — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

21.15 - İtalya Savunma Bakanı: Filodaki aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüleceğini tahmin ediyoruz.

21.10 - İtalya Dışişleri Bakanı: İsrail filoya yönelik şiddet kullanılmayacağı güvencesi verdi.

21.05- AA: Filoya yönelik israil donanması kuşatması yoğunlaşırken, filo ile güçlükle iletişim kurulabiliyor.

20.30 - İsrail savaş gemileri filonun önünü kesti.

19.00 - Filonun organizatörlerden yapılan son açıklamada, tekneleri engellemek için 20'den fazla İsrail savaş gemisinin filoya yaklaştığı belirtildi.

18.00 - Gazze’ye yardım ulaştırmayı hedefleyen ve 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu “yüksek riskli bölgeye” girdi.

