İsrail Son 24 Saatte 49 Filistinliyi Katletti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybettiği, 219 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail Son 24 Saatte 49 Filistinliyi Katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 372 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 5 katliamda 49 kişinin öldüğü, 219 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 175'e, yaralı sayısının da 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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