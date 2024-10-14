İsrail, Sivillerin Sığındığı Okula Saldırdı: 13 Kişi Öldü

İsrail, Gazze Şeridi'nde yeniden inşa edilerek sivillerin sığınmış olduğu okulu hedef aldı ve 13 kişi öldü.

İsrail, Sivillerin Sığındığı Okula Saldırdı: 13 Kişi Öldü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı el Müftü Okulu’na düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail güçleri acımasız saldırılarına her gün bir yenisini daha eklerken, yine yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula saldırdı. Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan el Müftü Okulu’na düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken, 50 sivil yaralandı. Saldırının ardından yaralılar, bölgedeki El Awda Hastanesi’ne görülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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