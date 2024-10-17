İsrail, Sivillerin Sığındığı Birleşmiş Milletler Okulunu Vurdu, En Az 22 Ölü

İsrail ordusunun, 13 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okulu bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

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İsrail, Sivillerin Sığındığı Birleşmiş Milletler Okulunu Vurdu, En Az 22 Ölü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'nu bombaladı.

İsrail, Sivillerin Sığındığı Birleşmiş Milletler Okulunu Vurdu, En Az 22 Ölü - Resim : 1

İSRAİL YİNE OKUL VURDU: 22 ÖLÜ

Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 22 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle okul bahçesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı.

İsrail, Sivillerin Sığındığı Birleşmiş Milletler Okulunu Vurdu, En Az 22 Ölü - Resim : 2

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralıların bazıları, bölgedeki Kemal Advan ve El-Avde hastanelerine nakledildi.

Sağlık ekipleri, İsrail'in bombaladığı okuldaki kişilere ulaşmakta zorluk çekiyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini 13 gündür kuşatma altında tutarak bölge halkını göçe zorluyor.

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Kaynak: AA

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